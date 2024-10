Tonali e il Milan sembra essere una storia senza fine. Emergono infatti novità molti importanti in merito alle cifre del suo trasferimento.

Uno degli argomenti che ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori riguarda la cessione di Sandro Tonali, giovane stella del calcio italiano, passato dal Milan al Newcastle. Questo trasferimento, avvenuto qualche stagione fa, ha suscitato non poco interesse per i dettagli economici che lo hanno caratterizzato.

Sandro Tonali nel cuore dei tifosi rossoneri

Potrebbero passare anche 7 vite ma per i tifosi del Milan Sandro Tonali resta un pezzo di cuore rossonero dal quale è difficile distaccarsi. Lo dimostrano i continui attestati d’amore nei suoi riguardi, come ad esempio dopo la partita delle Nazionale in cui il centrocampista del Newcastle ha brillato particolarmente. In particolare sui social molti tifosi ne hanno invocato il ritorno in maglia rossonera, arrivando addirittura a proporre “una colletta” pur di riportarlo a Milanello. Qualcuno ha detto che dinanzi a cifre così importanti, come quelle offerte dal club inglese, era impossibile non aprire alla cessione. Ma realmente, che cifra ha offerto il Newcastle per portarlo via al Milan? Oggi sappiamo finalmente la realtà.

Tonali al Newcastle: le cifre reali

Oggi il Milan ha ufficializzato i proprio bilanci, occasione utile per capire anche alcuni dettagli come ad esempio quello relativo alla cessione di Sandro Tonali. In particolare è possibile evidenziare che il Milan lo avrebbe ceduto esattamente per 58,9 milioni di euro. Impossibile invece capire e avere traccia se oltre a questa base fissa siano presenti anche bonus legati al raggiungimento di particolari condizioni. La plusvalenza fatta registrare si attesterebbe quindi a 48,4 milioni. Il costo di ammortamento ha portato via ulteriori 4 milioni di euro.

La previsione di Pellegatti

La carriera di Sandro Tonali, ancora giovane e già brillante, ha fatto le delizie dei tifosi del Milan durante la sua permanenza in rossonero. La sua passione per la squadra non è mai stata un segreto, neanche nei momenti di separazione. Recentemente, le parole di Pellegatti ai microfoni di ‘Milannews24.com’ hanno riacceso le speranze: “Sono davvero contento che sia rientrato: prima o poi tornerà al Milan!” ha affermato il giornalista, suggerendo un futuro ritorno di Tonali al club di via Aldo Rossi.

