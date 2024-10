Fonseca potrebbe stupire ancora. Con il Napoli infatti uno dei big della rosa di Fonseca sarebbe destinato alla panchina.

Milan-Napoli si avvicina a grandi passi. Mancano ormai sempre meno ore per quello si preannuncia essere un match combattuto e molto tirato. La gara è stata preceduta da critiche e polemiche in merito alla decisione di rinviare Bologna-Milan, il cui effetto è stato negare ai rossoneri nel big match contro i partenopei sia Theo che Reijnders.

Fonseca è dunque chiamato a scelte forti e importanti per ovviare al danno causato. Tra infortuni e defezioni la scelta per il mister si fa davvero ardua ma, nonostante ciò, un big potrebbe accomodarsi in panchina nonostante l’importanza del match.

I problemi di Fonseca

Milan-Napoli si annuncia come una partita davvero complicata, soprattutto per i rossoneri. Fonseca infatti, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovrà fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Un big verso la panchina

Tra i tanti temi caldi, spicca la gestione di Rafa Leao. Il giocatore, che ha trovato il banco più volte di quanto sperato, sembra destinato a un ulteriore ruolo marginale, in panchina anche contro il Napoli nonostante le discussioni che tale scelta solleva. Paulo Fonseca, attento a non concedere vantaggio tattico al suo avversario, ha mantenuto un atteggiamento non definitivo, sottolineando come la situazione del portoghese non rappresenti un caso di disciplina, ma una mera decisione tattica. Le problematiche non si fermano qui per il club meneghino; l’assenza di giocatori chiave come Theo Hernandez e Tijani Reijnders, unitamente alla perdita di Matteo Gabbia, obbliga a un radicale cambio di formazione. In attacco, Fonseca si affiderà a Alvaro Morata e Christian Pulisic, con quest’ultimo prediletto in una posizione centrale che favorisce l’impiego di Samu Chukwueze sul versante destro. Queste scelte rivelano una ricerca di equilibri nuovi in vista dell’impegno con gli azzurri di Antonio Conte.

Rafael Leao

Difesa e centrocampo: gli ultimi dubbi

Il reparto difensivo è forse quello che subirà le modifiche maggiori; Thiaw e Pavlovic sono pronti a prendere il posto al centro, con una preferenza data al fisico imponente del serbo Pavlovic in funzione anti-Lukaku. Emerson Royal e Filippo Terracciano completeranno la linea difensiva, mettendo in panchina sorprendentemente Fikayo Tomori e Davide Calabria. Il centrocampo sembra offrire meno dubbi, con Youssouf Fofana confermato e un ballottaggio aperto tra Yunus Musah e Loftus-Cheek, quest’ultimo favorito per completare la tridente.

LEGGI ANCHE Milan a caccia del colpo da sogno, affare da 100 milioni: Ibra ha un asso nella manica

Leggi l’articolo completo Milan-Napoli, un big verso la panchina: la decisione a sorpresa di Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG