Il Milan ha approvato i bilanci per la stagione 2023/24. Paolo Scaroni ha svelato numeri strepitosi e i piani per il futuro.

Nel panorama calcistico italiano, la gestione economica dei club rappresenta una delle sfide maggiori, essendo cruciale non solo per il mantenimento delle prestazioni sportive ma anche per la sostenibilità finanziaria nel lungo termine.

Il Milan, uno dei club più titolati e riconoscibili a livello mondiale, ha recentemente condiviso i risultati del bilancio per la stagione 2023/2024, rivelando dati significativi sul fronte economico e sportivo. In questo contesto, emerge anche la situazione relativa al rinvio di una partita importante, che getta luce su dinamiche extracalcistiche influenzanti il club.

E’ anche la vigilia di Milan-Napoli

Da una parte l’occhio ai bilanci, dall’altra al campo dove. Oggi è anche il giorno di vigilia di Milan-Napoli, gara che si preannuncia determinante in ottica campionato con gli azzurri sempre più in fuga verso il tricolore. I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Conti floridi e nuovi obietti per il futuro, parla Scaroni

Nell’assemblea degli azionisti recentemente tenutasi per l’approvazione del bilancio della stagione 2023/2024, sono emersi dati incoraggianti per il futuro del Milan. Con un utile netto di 4,1 milioni di euro, il club conferma per il secondo anno consecutivo la propria solidità finanziaria. La capacità di generare ricavi è testimoniata dall’incasso record di 417 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto a quattro anni fa. Uno sforzo finanziario sostenuto anche dalla “galassia” RedBird che ha permetto investimenti importanti nel mercato, superando i 50 milioni di euro in acquisti, pur mantenendo un occhio vigile sul controllo dei costi. La stratificazione economica positiva permette al Milan di pianificare con ottimismo il futuro. Tra i progetti spicca “Milan Futuro”, con un investimento annuale di 10 milioni di euro, simbolo dell’ambizione e della foresight della dirigenza. Inoltre, la crescita del club passa anche attraverso una politica attiva sul mercato dei trasferimenti, dove il Milan ha dimostrato di essere tra i leader in Italia per investimenti. Ciò include il rinnovo di contratti per dieci giocatori della prima squadra, a conferma della volontà di mantenere un nucleo forte e competitivo.

La questione dello stadio

Uno degli argomenti più caldi toccati dal Presidente Paolo Scaroni riguarda il futuro stadio del Milan. Con San Donato al centro della strategia di crescita del club, il progetto dello stadio rappresenta una priorità assoluta. Tuttavia, non sono esclusi piani alternativi, come la possibile ristrutturazione di San Siro, una soluzione un tempo scartata ma ora nuovamente in considerazione.

