Il rinvio di Bologna-Milan continua a generare polemica. Paolo Scaroni è tornato sull’argomento usando toni decisi e forti.

Bologna-Milan continua a essere, per forza maggiore, oggetto di discussione tra i tifosi e non solo. Il rinvio della partita ha generato una scia polemica davvero di grande entità che non accenna a placarsi, soprattutto perché è intervenuta a gamba tesa nel regolare svolgimento di un campionato che ora, di fatto, assume connotazioni oscure.

Paolo Scaroni, in occasione del briefing con la stampa in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del Club dove verrà approvato il bilancio della stagione 2023/24, è tornato sulla decisione finale di rinviare la gara del Dall’Ara. I toni del Presidente del Milan sono stati forti e decisi, chiarendo anche le prossime mosse del Milan come società.

Gli effetti del rinvio

Il rinvio non ha solo prodotto un asterisco in più nella classifica del Milan e un conseguente congestionamento del calendario dei rossoneri nei prossimi mesi. Ciò che ha causato, in termini più pratici e immediati, è che giocatori importanti come Theo e Reijnders saltino per squalifica una gara cruciale per la stagione come quella di domani a San Siro contro il Napoli di Antonio Conte. La cosa non è andata giù a nessuno, a partire da Fonseca che in conferenza stampa di presentazione del match ha ribadito quanto sia stata penalizzante per i rossoneri la scelta di rinviare la partita.

Scaroni alza la voce e rilancia

Paolo Scaroni è tornato sulla decisione di rinviare la partita con il Bologna affermando senza giri di parole di essere “furioso perché è stata presa dal sindaco di Bologna una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata. Non tanto sul fatto della chiusura dello stadio in presenza di un’alluvione, per carità. Ma sul fatto di impedirci di giocare la partita a porte chiuse. Decisione incomprensibile, soprattutto tenuto conto che sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna. Una decisione iniqua”. Ha proseguito poi rimarcando che “di fronte ad un’istituzione che prende una decisione siamo per definizione rispettosi, ma è stata una decisione iniqua che ci ha creato un grave danno. Crediamo che ci siano tutti i presupposti per mettere in discussione l’ordinanza del Sindaco: questa decisione la stiamo guardando da tutti i punti di vista e non vogliamo rimanere inerti di fronte a questo danno che ci è stato creato”.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Scaroni “trova il riscatto”

Nelle ultime ore i tifosi del Milan avevano puntato il dito su Paolo Scaroni, accusando il Presidente dei rossoneri di aver dimostrato leggerezza e arrendevolezza nell’accettare la decisione del rinvio della partita contro il Bologna. Le recenti affermazioni di Scaroni suoneranno senza dubbio meglio ai tifosi rossoneri che, a distanza di ore, si sentono ancora “defraudati” da una decisione non comprensibile.

