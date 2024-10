Prende quota l’idea di un clamoroso ritorno al Milan, dopo 8 anni, a parametro zero. Il Club di Via Aldo Rossi ci starebbe pensando.

Nel mondo del calcio, dove il passato e il presente spesso si intrecciano regalando scenari inaspettati, una notizia sta catturando l’attenzione dei tifosi del Milan e degli appassionati di calcio in generale. La direzione di Via Aldo Rossi, al centro delle strategie e delle dinamiche di mercato, sembra decisa a percorrere un sentiero nostalgico, valutando un potenziale ritorno che potrebbe far battere il cuore dei sostenitori rossoneri.

Una mossa che, seppur ancora avvolta nel mistero delle trattative, potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo di scena nella Serie A del prossimo anno. I vertici rossoneri considerano l’ipotesi e le prossime settimane potrebbero essere decisive in tal senso per aver un quadro d’insieme più chiaro.

Un ritorno dall’effetto domino

La formazione rossonera, reduce da una serie di risultati altalenanti e nonostante diverse acquisizioni importanti effettuate durante l’ultima sessione di mercato estivo, avverte il bisogno di colmare alcune lacune significative. Una situazione che spinge la dirigenza a pensare già alle mosse future, con uno sguardo attento rivolto al mercato in previsione della stagione 2025/26. Sul tavolo ci sono ovviamente diversi nomi che potrebbero essere ideali in tal senso, così come si considerano tanti profili che potrebbero essere funzionali a tale scopo. Uno in particolare però sembra stuzzicare più di altri la fantasia della squadra mercato rossonera.

La potenziale mossa di mercato

In questo contesto, la voce di un possibile ritorno di Mario Pasalic, talento croato con un passato in maglia rossonera, sta crescendo in intensità, scrive Milanlive.it. Pasalic ha già indossato i colori del Milan nella stagione 2016/17, lasciando un’impressione positiva nonostante il breve periodo, si trova attualmente senza un contratto in scadenza con l’Atalanta al 30 giugno del prossimo anno. Questo scenario apre le porte a un ritorno a parametro zero, un’opportunità che il Milan appare intenzionato a cogliere, specialmente considerando le difficoltà aggravate dall’assenza di Bennacer. Le sue caratteristiche spiccano per la capacità di supportare l’attacco con assist decisivi e gol, qualità preziose che potrebbero apportare un contributo significativo alla squadra di Fonseca. Nonostante un impiego non massiccio nell’attuale stagione – con 13 presenze complessive, una rete e un assist vincente – le potenzialità di Pasalic sono inequivoche e potrebbero trovare nuova linfa in un contesto ambito come quello di Milanello.

Giorgio Furlani

Verso nuovi orizzonti

Mentre la squadra si prepara a sfide importanti sul campo, come l’imminente incontro di Serie A contro il Napoli, in cui è chiamata a ridurre il distacco dalla capolista per mantenere vive le speranze di Scudetto, la dirigenza lavora in parallelo per costruire il futuro. La possibile reintegrazione di Pasalic nel roster rossonero rappresenta così non solo un eccezionale ritorno ma anche un segnale forte di un Milan sempre in cerca di rafforzarsi, guardando con ottimismo ai propri ex giocatori che hanno segnato la storia recente del club. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se il ritorno di Pasalic diventerà una realtà concreta, ma una cosa è certa: il calciomercato non smette mai di sorprendere.

