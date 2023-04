Milan-Napoli, contro gli azzurri sarà una prima assoluta in Champions League. Ma il Diavolo in Europa ama i derby italiani

L’Italia seguirà con grande attenzione Milan-Napoli, primo atto della sfida fratricida dei quarti di finale di Champions League. Con la consapevolezza che l’eliminazione sarà dolorosa, forse anche di più che con un’avversaria straniera. Il Milan ha una tradizione iper-favorevole contro le italiane, anche se la sfida col Napoli è un inedito. L’ultima volta risale al 2005 ed è il doppio derby con l’Inter. Un trionfo: 2-0 all’andata, 3-0 a tavolino al ritorno.

E porta bene ma non benissimo: il Diavolo guadagna la finale in quell’anno, finendo però nelle grinfie del Liverpool in un ultimo atto assurdo. Un prezzo da pagare minore rispetto a quanto successo due anni prima. Indimenticabile: il Milan fa fuori prima i cugini e poi la Juve nella finale dell’Old Trafford. E lo fa senza vincere neanche una gara! Due pareggi con l’Inter (0-0 al primo atto e 1-1 fuori casa), rigori con trasformazione finale di Shevchenko a Manchester. Di più quasi non si può…

