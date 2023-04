Secondo Beppe Savoldi, indimenticato ex bomber rossoblù, Marko Arnautovic tornerà a fare la differenza per il Bologna

Prima di Atalanta-Bologna, Beppe Savoldi ha detto la sua su Arnautovic in un’intervista al Corriere dello Sport: «Non c’è nessun caso Arnautovic: conosco bene la vita da centravanti», ha detto il grande ex bomber rossoblu. «Ci sono momenti in cui ti riesce tutto e altri dove niente gira per il verso giusto. Se è abituato a fare gol è una tortura, ma non sei fisicamente al massimo non ci sono alternative. Il mister fa bene a far giocare chi sta meglio. Non si può accusare di nulla Thiago, anzi è stato bravo a non far pesare l’assenza di Arna. Per me un attaccante di peso ci vuole sempre, ma i fatti danno ragione a Motta. Credo che quando tornerà, Marko sarà più forte di prima».

La stagione dell’austriaco è facilmente riassumibile: 6 reti in altrettante giornate a inizio torneo, poi una serie infinita di guai fisici. Alla prima assenza, quando è rientrato è andato in gol (su rigore contro il Lecce). Saprà offrire il proprio contributo in questo finale di stagione e arrivare a toccare la doppia cifra (oggi è a quota 8)?

L’articolo Bologna: Arnautovic tornerà più forte di prima, parola di bomber proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG