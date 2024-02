Carlos Passerini, giornalista de il Corriere della Sera, ha parlato a Radio CRC dicendo la sua su Milan Napoli

Le parole di Carlos Passerini, giornalista de il Corriere della Sera, a Radio CRC su Milan Napoli:

LE PAROLE – «Il Milan non sta pensando al Napoli, ma sta pensando al Milan. Sta vivendo una stagione in altalena, fatica a trovare continuità e può risolversi in due modi: con un esito positivo o negativo. Si sta provando a trovare un equilibrio che finora non è stato trovato, è una stagione complicata questa e la concentrazione è rivolta all’interno più che all’avversario»

