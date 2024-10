Il Milan continua a festeggiare i suoi primi 125 anni di storia con un’iniziativa che ruberà il cuore dei tifosi. Nasce la Hall of Fame rossonera. Nell’ambito delle celebrazioni del suo 125° Anniversario, il Club lancia un progetto che vuole onorare l’eccellenza e la storia del Club, supportato da Emirates – uno dei partner più longevi di AC Milan. In un anno ricco di traguardi e celebrazioni, AC Milan è orgoglioso di annunciare il lancio della sua Hall of Fame presented by Emirates. Iniziativa nata per onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossonera e lanciata nell’ambito delle celebrazioni del 125° Anniversario del Club, incarna l’impegno di AC Milan nel riconoscere l’eccellenza, la passione e i valori che hanno definito i rossoneri nel corso della loro storia. La Hall of Fame del Milan La Hall of Fame di AC Milan vuole celebrare e onorare figure che hanno rappresentato […]

