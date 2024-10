Il Milan riflette attentamente sul futuro del rossonero e su quale strategia sia la più efficace per il bene del giocatore e del club. La Serie A rallenta il proprio ritmo per dare spazio alle Nazionali, occasione per i club di calcio di muoversi freneticamente per delineare le strategie da adottare una volta aperte le porte del mercato invernale per dare nuovo slancio alle proprie ambizioni di vittoria. Tra queste società, il Milan si distingue per i suoi piani mirati, non solo per rafforzare la rosa ma anche per snellirla, liberando alcuni talenti per dare loro l’opportunità di crescere altrove. Questo momento si rivela essenziale per i rossoneri che cercano di equilibrare la squadra in vista dei prossimi impegni. I movimenti del Milan La dirigenza del Milan ha già messo a punto una doppia strategia in previsione della riapertura del mercato: da un lato l’intenzione di potenziare l’organico con nuovi […]

Leggi l’articolo completo Dal debutto in Champions alla Serie B, il Milan valuta l’opportunità, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG