Quanto accaduto a Firenze mette in evidenza i limiti di Theo. Nei numeri raggiunge Maldini ma certamente non nei fatti. Le prestazioni oscillanti di un giocatore possono essere emblematiche non solo delle sfide personali che incontra sul campo di gioco, ma rispecchiano anche il peso delle aspettative e la pressione che deve gestire. Questo è particolarmente evidente nel caso di Theo Hernandez, il terzino del Milan, che recentemente ha dimostrato un’alternanza di comportamenti sul campo che oscillano tra momenti di eccellenza e decisioni discutibili, culminando in un episodio controverso durante la partita contro la Fiorentina. Una prestazione da dimenticare Il giorno del suo 27° compleanno, che coincideva con la partita contro la Fiorentina, si è trasformato in un incubo sportivo per Theo Hernandez. La sua performance è stata contrassegnata da una serie di azioni che hanno lasciato gli spettatori e i tifosi perplessi. Dall’errore in fase di rigore, scaturito da […]

