Il Milan perde a Firenze e Fonseca entra subito nell’occhio del ciclone. Ma siamo sicuri che sia soltanto colpa sua la sconfitta Nel recente panorama calcistico italiano, la squadra del Milan si trova a un bivio dopo una serie di risultati altalenanti che hanno messo in dubbio la posizione dell’attuale allenatore, Paulo Fonseca. La sconfitta contro la Fiorentina, in particolare, ha sollevato questioni non solo su alcuni errori cruciali commessi in campo ma anche sulla coesione e l’armonia all’interno della squadra. In questo contesto di incertezza il futuro di Fonseca in rossonero torna ad essere più incerto che mai. Non si escludono infatti riflessioni su quale direzione il Milan deciderà di prendere per il proprio futuro. La sosta potrebbe offrire in tal senso, un assist molto ghiotto. Sono tornati i “fantasmi” Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La […]

