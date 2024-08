Il Milan ha ceduto a titolo definitivo Nasti, il giovane della Primavera autore anche di una rete durante la tournée americana estiva.

Nel panorama del calcio professionistico italiano, i trasferimenti di talenti emergenti tra club rappresentano non solo delle mosse strategiche, ma anche delle scommesse sul futuro. Uno degli ultimi affari che ha attirato l’attenzione riguarda un giovane attaccante che ha deciso di cambiare maglia per continuare il suo percorso di crescita in un nuovo ambiente. Marco Nasti, cresciuto nelle fila del Milan, fa ora ufficialmente parte della rosa della US Cremonese, un trasferimento che apre un nuovo capitolo nella sua carriera.

Il passaggio a Cremonese

La recente mossa di mercato ha visto il giovane attaccante Marco Nasti lasciare il Milan per vestire la maglia grigiorossa della US Cremonese. Il trasferimento è stato annunciato ufficialmente dai due club coinvolti, il Milan e la Cremonese stessa. Con quest’ultima che ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Nasti, dimostrando un forte interesse nel valorizzare e investire nel giovane talento.

Un giovane promettente

Nato a Pavia il 17 settembre 2003, Marco Nasti rappresenta una delle promesse del calcio italiano, avendo mosso i suoi primi passi nel settore giovanile del Milan. La sua carriera ha visto una significativa svolta durante il prestito al Cosenza in Serie B, dove è riuscito a mettersi in luce segnando 5 gol in 27 presenze, inclusa una rete decisiva per la vittoria nei playout contro il Brescia. Successivamente, ha contribuito alla causa del Bari con 7 gol in 37 presenze, dimostrando anche nelle situazioni di pressione, come il doppio spareggio salvezza contro la Ternana, la sua capacità di fare la differenza.

Futuro in grigiorosso

L’accordo raggiunto prevede che Nasti rimanga legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028, una scadenza che sottolinea la volontà del club di costruire e pianificare sul lungo termine attorno a lui. Questo passaggio può rappresentare per Marco Nasti una grande opportunità di crescere e di affermarsi definitivamente nel panorama calcistico italiano, considerando anche le sue esperienze nelle nazionali giovanili, dove dal 2019 fino alle recenti prestazioni con l’Italia Under 21 ha già lasciato il segno.

