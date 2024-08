Lele Adani ha commentato la prestazione del Milan contro il Torino evidenziando alcuni dettagli su cui la squadra deve lavorare.

L’abbrivio in campionato del Milan che, tra le mura amiche di San Siro, inciampa 2.2 contro il Torino, ha lasciato qualche strascico polemico. Quest’ultimo rivolto in modo particolare alle scelte del mister, sia in seno di formazione e sia sulla proposta tattica offerta in campo. Lele Adani, nella trasmissione su Twitch e Youtube di Viva El Futbol, ha indicato alcuni passaggi chiave della partita dei rossoneri contro i granata, evidenziando anche le possibili soluzioni a certi errori.

La proposta non esclude l’attenzione

Lele Adani, parlando di Milan, ribadisce un concetto che spesso sottolinea: “L’ho sempre detto, io sono il primo ad amare un determinato tipo di calcio, perché è quello che paga oggi. Ma secondo me il Milan deve stare attento, perché la proposta non esclude l’attenzione. Se c’è solo fase difensiva, oggi non si va da nessuna parte. Non è il calcio questo”.

Paulo Fonseca

L’elogio e la tirata d’orecchie

Prosegue poi facendo sia un complimento a Fonseca, sia una tirata d’orecchie per determinati atteggiamenti che alla lunga possono minare quanto di buono ha la proposta di gioco che intende portare al Milan. In particolare asserisce: “Quel che dico, però, è che se tu fai un calcio offensivo, e Fonseca l’anno scorso ha fatto il più bel calcio della Ligue 1, con la continuità nel voler dominare, difendere alti, pressare, riconquistare e ripartire, e prendi gol un po’ banali, dove rientra tutta la squadra, allora è un problema che devi poter risolvere. E non è un problema tattico, ma di attenzione“.

