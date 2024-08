Il brasiliano e il serbo sostituiranno Calabria e Thiaw, dopo le brutte prestazioni contro il Toro. Al rientro Theo mentre Fofana si scalda.

Nella prossima giornata di campionato la formazione del Milan vedrà significative novità tattiche e di formazione in previsione dell’incontro con il Parma. In un momento già cruciale della stagione, l’allenatore Fonseca sta pianificando di apportare cambiamenti sostanziali alla difesa rossonera introducendo volti nuovi giunti dal mercato per rinsaldare il reparto arretrato. Queste mosse sono parte di una strategia mirata a rafforzare la squadra dopo il mediocre pareggio casalingo all’esordio contro il Torino.

Cambiamenti in difesa

Alla luce delle prestazioni non completamente soddisfacenti nelle partite precedenti, il tecnico è determinato a rivoluzionare il pacchetto difensivo. Per rafforzare la difesa, Emerson Royal e Pavlovic sono pronti a fare il loro debutto ufficiale. A destra, dopo un match non certo brillante di Calabria, sarà assegnata a Emerson Royal. Il brasiliano, il cui inserimento era stato rallentato da questioni burocratiche ora risolte, è considerato già in ottima forma per contribuire efficacemente alla squadra. Pavlovic, invece, prenderà il posto di Thiaw, meno convincente nell’ultima uscita, evidenziandosi come scelta preferenziale per consolidare la parte centrale della retroguardia.

Strahinja Pavlovic

Ritorni e nuovi innesti

Oltre ai cambiamenti suddetti, Theo Hernandez è pronto a tornare a reclamare la sua posizione sulla fascia sinistra della difesa, offrendo esperienza e affidabilità in uno dei ruoli chiave. Nel settore mediano, Fofana si appresta a esordire ufficialmente, affiancato da Reijnders, in una configurazione che promette di infondere energia e creatività al centrocampo rossonero. L’ingresso di Fofana rappresenta una scelta tattica volta a sfruttare la sua prontezza e adattabilità, caratteristiche che lo hanno già fatto emergere come un’opzione valida per la titolarità.

La situazione pre-partita

Le modifiche apportate da Fonseca alla formazione riflettono un’intenzione chiara di rinvigorire la squadra affrontando le sfide con rinnovato vigore. Emerson Royal, dopo essere stato frenato da ostacoli burocratici, è ora pienamente disponibile e motivato a dimostrare il suo valore da subito. Pavlovic, dopo un assaggio di campo nel trofeo Silvio Berlusconi, considera la partita contro il Parma come il suo vero esordio. È evidente che la scelta di lasciare fuori Calabria e Thiaw non è stata presa alla leggera ma si basa su una valutazione attenta delle opzioni disponibili per migliorare le prestazioni della squadra.

Il ritorno di elementi chiave come Theo Hernandez e l’introduzione di nuove forze come Fofana e Reijnders al centrocampo sono mosse che segnalano un’ambizione chiara di riequilibrare e potenziare sia la difesa sia il gioco di costruzione dell’attacco. In un contesto competitivo dove ogni partita può essere decisiva, l’esigenza di adattarsi e migliorare è una componente fondamentale della strategia per ottenere i risultati desiderati.

