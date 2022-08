Sembrerebbe complicarsi la pista del Milan che porta a Evan N’Dicka. Il difensore dell’Eintrahct vorrebbe restare in Germania

Uno degli obiettivi del Milan per la difesa è Evan N’Dicka. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e per questo rappresenta una buona occasione di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il calciatore francese non vorrebbe però lasciare il club tedesco in questa sessione di mercato.

