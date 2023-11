Milan nel mirino dei giornali: «Smarrito il concetto minimo di squadra, ora…». L’analisi di questa mattina

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone l’attenzione sul Milan, reduce da ben tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate. La sfida di ieri a San Siro ha messo in evidenza tutti i limiti del gruppo di Pioli.

I rossoneri sembrano aver perso il concetto minuto di “squadra”: nonostante lo sperimentale 4-4-2 a mancare sono le idee. Il Diavolo ha tenuto palla per parecchio tempo senza però sapere cosa fare per mettere seriamente in difficoltà l’Udinese, ed è questo l’aspetto più preoccupante.

