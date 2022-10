Milan New York Yankees, Stylsvig : «Vogliamo essere riferimento dentro e fuori dal campo». Le parole del Chief Revenue Officer rossonero

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato così gli partnership con gli NY Yankees.

Le sue parole: «Camminare al fianco di un’icona dello sport mondiale come i New York Yankees è per noi motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione testimonia la volontà del nostro Club di proporsi come punto di riferimento tanto dentro quanto fuori dal campo, incentivando la contaminazione tra mondi vicini e lontani e portando AC Milan sempre più in alto nel proprio percorso di crescita».

