Si comincia a programmare un mercato fantascientifico in casa Milan: la situazione.

In rossonero a breve ci saranno molti cambiamenti. In società Ibrahimovic sembra non tollerare più determinate dinamiche tanto da aver dato un ultimatum a Cardinale. Nel mentre come sempre tengono banco i discorsi su chi sarà il nuovo allenatore e sui programmi futuri per il mercato. Qualcosa bolle in pentola.

Per comprare i top player serve un grande budget

I top player, ad oggi costano parecchio. Il Milan tuttavia sembrerebbe avere una strategia per incassare dalle uscite una cifra superiore ai 200 milioni di euro. Questi soldi deriveranno soprattutto dai riscatti dei giocatori attualmente in prestito con diritto di opzione in altre squadre, si parla di circa 110 milioni, e dalla cessione di qualche big. Serve cambiare radicalmente la squadra in modo da dare a quello che sarà il prossimo allenatore una rosa di livello e motivata.

Theo lascerà sicuramente Milano, stessa sorte per Reijnders?

Negli ultimi giorni si è vociferato di un possibile ritorno ai blancos di Theo Hernandez. Il francese è cresciuto nella cantera delle merengues e non gli dispiacerebbe tornare a Madrid e al Milan potrebbe arrivare una contropartita di tutto rispetto: Ferland Mendy. Per aumentare il budget per gli acquisti i rossoneri potrebbero inoltre pensare di cedere Reijnders, che ha molti estimatori in Inghilterra e che ha una valutazione di mercato che oscilla fra i 45 e i 50 milioni. Non è da escludere che pure Rafa Leao possa essere ceduto.

Leggi l’articolo completo Milan News – Reijnders potrebbe essere ceduto in estate, si vocifera di uno scambio con una big, su Notizie Milan.