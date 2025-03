Milan, cambia di nuovo tutto: Furlani ha scelto il nuovo allenatore

Milan, Conceiçao addio a fine stagione. Risultati deludenti e clausola di rescissione spianano la strada al divorzio. Furlani e Ibrahimovic a caccia di un nuovo tecnico per rilanciare il Diavolo.

Sérgio Conceiçao e il Milan si diranno addio a fine stagione. Il tecnico portoghese, arrivato a dicembre per prendere il posto di Paulo Fonseca, non ha saputo dare la scossa che tutti si aspettavano. La squadra arranca a metà classifica, lontana dalla Champions e fuori dall’Europa, tra mugugni dei tifosi e prestazioni che non convincono. Nonostante un contratto che lo lega al Diavolo fino al 2026, la clausola di rescissione e una stagione deludente sembrano spianare la strada a un divorzio inevitabile. In via Aldo Rossi, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno già iniziato a guardarsi intorno: serve un allenatore capace di risvegliare una piazza affamata di successi e riportare il Milan dove merita, tra le grandi d’Italia e d’Europa.

Allegri, De Zerbi e Italiano: profili per ogni gusto



Tra i candidati, Massimiliano Allegri è il nome che torna con più forza. L’ex juventino, che ha già vinto uno Scudetto col Milan nel 2011, è sinonimo di concretezza e sa come si gestisce una big, ma il suo calcio poco spettacolare non scalda i cuori dei tifosi. Poi c’è Roberto De Zerbi, il “milanista” che sta incantando Marsiglia: il suo gioco spumeggiante farebbe sognare San Siro, anche se strapparlo ai francesi non sarà facile né economico. E Vincenzo Italiano? Il tecnico del Bologna è la sorpresa degli ultimi anni, un allenatore giovane che sa far giocare bene le sue squadre. Certo, il salto in una piazza come Milano potrebbe essere un’incognita per uno che deve ancora misurarsi con certe pressioni.

Sarri, Mancini e Conte: tra suggestioni e colpi di scena

Maurizio Sarri, fermo dopo la Lazio, è un’opzione che intriga: il suo “Sarrismo” potrebbe accendere l’entusiasmo, ma il suo temperamento non è sempre facile da incastrare con una dirigenza forte. Roberto Mancini, invece, porta in dote carisma e un Europeo in bacheca: un nome di peso, anche se il recente capitolo saudita lascia qualche perplessità sulla sua voglia di rimettersi in gioco al top. E poi c’è Antonio Conte, il sogno che tutti sussurrano: l’attuale tecnico del Napoli è un vincente nato, ma il suo futuro dipende dai risultati coi partenopei e da quanto il Milan sia disposto a investire su un personaggio tanto carismatico. La caccia è aperta: il prossimo allenatore rossonero dovrà essere all’altezza di una storia gloriosa.

