Milan, Furlani vola a Dubai: il retroscena che può cambiare il futuro rossonero

Le cose in campo si sono leggermente sistemate, almeno per quanto riguarda i risultati. Le due vittorie in rimonta su Lecce e Como hanno dato un po’ di ossigeno alla classifica del Milan, attualmente a -6 dal quarto posto. I rossoneri non avranno un calendario facile da qui alla fine: arriveranno la Fiorentina, il Bologna e l’Atalanta a San Siro, sommate alle trasferte di Napoli, di Roma e di Udine; serve un’impresa. In questa sosta, però, bisognerà fare ordine a livello societario: la situazione attuale non aiuta l’ambiente a Milanello.

Tutto gira attorno al nuovo DS

Il tema più scottante negli uffici di Casa Milan è la nomina del nuovo direttore sportivo. Questo è stato il motivo della faida interna tra Ibrahimovic e Furlani, con lo svedese che era pronto ad affidare il ruolo ad Igli Tare. L’amministratore delegato ha fermato tutto, è volato negli USA da Cardinale e ha ricevuto rassicurazioni: decide lui in società, Ibra sarà un semplice consulente d’ora in poi. Furlani non sembra aver fretta di prendere questa decisione importante: l’annuncio non è atteso nell’immediato e potrebbe arrivare anche verso maggio. Intanto, l’AD rossonero ha in programma altri piani per il presente del Milan.

Furlani vola a Dubai, slittano gli incontri con i possibili DS

Giorgio Furlani in questa settimana sarà a Dubai per una serie di appuntamenti con i partner commerciali del Milan. È sicuramente un viaggio importante per la parte economica del club, ma i tifosi vorrebbero delle novità riguardanti anche l’area sportiva. Le stagioni non si programmano di certo a luglio e il Diavolo rimane sprovvisto di una figura importante come il direttore sportivo. Inoltre, i rossoneri cambieranno allenatore, quindi bisognerà fare anche questa scelta decisiva e ci sarebbe la necessità di allacciare dei contatti. La sensazione, però, è che Furlani non abbia nessuna fretta: questa lentezza sta facendo innervosire i sostenitori milanisti che, dopo un’annata del genere, pretendono un cambiamento netto nella prossima stagione.

