Emerson Royal incompreso dal Milan: il padre svela i motivi

Il padre di Emerson Royal difende il figlio: “Gestisce bene la pressione dei tifosi e dei media, ma in rossonero non è ancora compreso”.

Un talento che deve ancora convincere il Milan, ecco perché

Il futuro di Emerson Royal al Milan continua a essere oggetto di discussione. Nonostante le qualità del terzino brasiliano e un bagaglio di esperienza tra Sudamerica ed Europa, il giocatore fatica a trovare pieno spazio e fiducia nel progetto rossonero. Negli ultimi giorni una polemica in particolare sta animando i social e il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, spingendo il padre del calciatore, Emerson Zulu, a intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla posizione del figlio e rispondere alle critiche.

Le parole del padre: “Sa gestire la pressione”

In un’intervista recente rilasciata per conto di Milan News.it, Zulu ha spiegato come Emerson stia vivendo questo momento di pressione a Milano. “La pressione è sempre presente, arriva dai tifosi, dai media e anche dagli agenti – ha dichiarato – ma Emerson la gestisce bene”. Secondo il padre, il terzino brasiliano sta dimostrando maturità nel saper convivere con le alte aspettative che derivano da una piazza esigente come quella rossonera. Tuttavia, nonostante le sue qualità tecniche e la capacità di reggere la pressione, sembra che Emerson non sia ancora riuscito a conquistare del tutto la fiducia del club e dei tifosi.

Fiducia nel futuro e occhi puntati sul Milan

Zulu ha poi voluto sottolineare che Emerson è concentrato e determinato a dimostrare il suo valore con la maglia del Milan. Il giocatore crede fortemente nel progetto rossonero e spera di ritagliarsi un ruolo sempre più importante. Sarà ora compito di Conceição e della squadra valorizzare un calciatore che, secondo il padre, può dare tanto sia in fase difensiva che offensiva. I tifosi rossoneri, intanto, restano divisi tra chi spera in un’esplosione definitiva e chi continua ad avere dubbi sulla sua reale incidenza.

Leggi l’articolo completo Emerson Royal incompreso dal Milan: il padre svela i motivi, su Notizie Milan.