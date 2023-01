Una squalifica da scontare in Coppa di Germania non permetterà a Thiaw di essere disponibile per la Coppa Italia con il Milan

Malick Thiaw non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di mercoledì in Coppa Italia del Milan contro il Torino.

Il motivo è una vecchia squalifica rimediata in coppa di Germania.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

L’articolo Milan, niente Coppa Italia per Thiaw: ha una squalifica… in Germania proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG