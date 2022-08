Milan, non esiste un caso Adli: ecco il piano di Pioli per il trequartista che presto troverà spazio

Come scrive Tuttosport non esiste nessun caso Adli al Milan. Il trequartista francese, arrivato in estate e autore di una buonissima fase di pre campionato, si sta ancora integrando nel sistema di gioco di Stefano Pioli.

L’allievo, da quello che filtra da Milanello, si applica e ha compreso il percorso tanto è vero che le due panchine consecutive contro Udinese e Atalanta sono state più un caso di isterismo dei tifosi sui social che un reale problema dentro la squadra.

