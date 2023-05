Milan, non solo De Ketelaere: la decisione su Vranckx. Anche l’altro belga è tra i pre-convocati per l’Europeo Under 21

Non solo Charles De Ketelaere. Nella lista dei pre-convocati del Belgio per l’Europeo Under 21 in programma tra Romania e Georgia questa estate, c’è anche un altro rossonero.

Si tratta di Aster Vranckx, che proprio in quelle settimane dovrebbe tornare al Wolfsburg. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

