Si rincorrono da tempo le voci su di un interessamento concreto della big spagnola per il milanista ma questa volta pare sia direttamente entrato nella lista dei papabili.

Nel tumultuoso mondo del calciomercato, poche storie catturano l’attenzione come i potenziali super trasferimenti che potrebbero scuotere le fondamenta di prestigiosi club europei.

In particolare l’ interesse di un top club iberico per la stella del Milan, sta sollevando una quantità di speculazioni e analisi. Cosa c’è di vero dietro queste voci? E cosa potrebbe significare per il futuro sia del giocatore che dei due club coinvolti?

Nei progetti di una big

Da ciò che emerge dalle fonti spagnole, in particolare dal quotidiano catalano ‘Sport’, il Barcellona, progettando la stagione 2025-2026, è alla ricerca di un esterno sinistro d’attacco di spicco ed il milanista insieme ad altri nomi noti del calcio europeo, sarebbe tra gli obiettivi primari. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, conosciuto per i suoi ottimi rapporti con il super agente Jorge Mendes, potrebbe trovare nel potente procuratore il mediatore perfetto per una trattativa che si preannuncia complessa.

Un affare difficile ma non impossibile

Il Barcellona, club dall’indiscusso fascino tra le big del calcio mondiale, sembra aver messo gli occhi su Rafael Leao, l’attaccante portoghese ormai alla sesta stagione al Milan. Questo interessamento al numero dieci rossonero non sono nuovi, infatti, circolano da mesi alimentati recentemente da eventi quali le tre panchine consecutive per il giocatore in campionato. La domanda sorge spontanea: quale futuro attende Leao?

Rafael Leao

La Situazione Contrattuale di Leao

Il talento portoghese è legato ai rossoneri con un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con una clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro. Questo dettaglio non è banale, poiché rivela sia il valore attribuito al giocatore sia la consapevolezza da parte del Milan della potenziale caccia al suo gioiello. Tuttavia, Leao si è sempre detto felice al Milan, e il club non sembra avere intenzioni di privarsi di uno dei suoi pilastri tanto più ora che il giocatore attraversa un buon momento. Chiaramente se la prossima estate arriverá alla dirigenza milanista una proposta irrinunciabile la situazione potrebbe decisamente cambiare.

