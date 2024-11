Dopo il deludente pareggio della Francia contro Israele di ieri sera la stampa francese si scaglia contro Theo Hernandez che continua il suo periodo di scarsissimo rendimento.

Nel mondo del calcio, le prestazioni degli atleti vengono scrutate con occhio attento e critico, soprattutto quando questi rappresentano la spina dorsale della propria squadra sia a livello di club che nazionale.

Uno degli aspetti più affascinanti, ma altresì spietati, di questo sport è la rapida trasformazione da eroe a flop che un giocatore può subire a seguito di una singola partita, tanto più se le partite iniziano ad essere parecchie. Questa dinamica si è palesata recentemente con la prestazione di Theo Hernandez contro Israele, che ha generato non poco clamore.

Una prestazione sottotono

Theo Hernandez, da anni conosciuto per le sue capacità offensive e per gli sprint lungo la fascia sinistra, si è trovato al centro delle critiche dopo la partita disputata dalla Francia ieri sera contro Israele. Il terzino del Milan, noto per la sua velocità e abilità nel contribuire sia alla fase offensiva che a quella difensiva della squadra, ha messo in scena un’altra prestazione che ha lasciato molto a desiderare. La sua incapacità di incidere positivamente sull’incontro ha portato a una valutazione severa da parte della critica specializzata.

Stroncato dall’ Equipe

Il noto quotidiano sportivo francese L’Equipe non ha avuto esitazioni nel dare un giudizio molto severo sulla prestazione di Hernandez, assegnandogli una valutazione di 3 su 10. Questo punteggio riflette la delusione per un giocatore da cui ci si attende decisamente di più, soprattutto in una partita ritenuta alla portata della sua squadra. Sebbene sia stata riconosciuta una certa attenzione nel ripiegamento difensivo nel complesso il contributo di Theo Hernandez è stato giudicato insufficiente, soprattutto in termini di precisione nei passaggi e nell’impatto offensivo complessivo.

Theo Hernandez e Mike Maignan

Un periodo difficile

Questa critica netta non è un fulmine a ciel sereno per il terzino del Milan, ma si inserisce in un periodo di forma decisamente negativo per il giocatore. L’aspettativa che grava sulle sue spalle è sempre alta, data la sua reputazione e il suo ruolo chiave sia nel club che in nazionale. Tuttavia, prestazioni come contro Israele e le ultime in maglia rossonera come a Cagliari continuano a far pensare che ci sia proprio qualcosa che non va forse nella concentrazione di un Theo Hernandez mai apparso così spento.

