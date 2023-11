Il Milan affonda a San Siro contro l’Udinese, vero il rigore discutibile, ma i rossoneri sono irriconoscibili rispetto a qualche settimana fa

Le scelte di Pioli non incidono, con il 4-4-2 il Milan non crea grossi pericoli alla retroguardia dell’Udinese. Jovic è fuori condizione e non azzecca una giocata, Leao è troppo lontano dalla porta e in questo momento sembra essere tornato quello inconcludente dei primi anni rossoneri, senza Theo a sinistra manca un aiuto al portoghese e una spinta in più in attacco. Ora testa al Psg partita da dentro o fuori in Champions.

