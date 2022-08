Il Milan ha annunciato la partnership con l’Athletic Club Momento: tutti i dettagli su questa nuova collaborazione

Il Milan annuncia la partnership con l’Athletic Club Momento: all’asta sull’app le maglie indossate in partita dai calciatori rossoneri. A spiegarlo è lo stesso club rossonero con un comunicato ufficiale.

LA NOTA – «Il collezionismo di cimeli calcistici non è mai stato così rilevante come al giorno d’oggi, con un valore stimato in 4,14 miliardi di dollari a livello globale. Athletic Club Momento si unisce ora ad AC Milan per innovare ulteriormente questo settore, reinventando la tradizionale casa d’aste grazie a Momento Market, app mobile disponibile su iOS e Android.

A partire da questo weekend, quando il Milan ospiterà il Bologna a San Siro, i tifosi che scaricheranno l’app Momento Market avranno l’opportunità di piazzare offerte durante le partite per potersi aggiudicare le maglie indossate dai calciatori rossoneri. Le aste si apriranno al calcio d’inizio delle partite e si concluderanno oltre il triplice fischio.

Una parte del ricavato delle aste sarà destinato a supporto di Fondazione Milan, che da anni si impegna a diffondere i valori dello sport sostenendo bambini e ragazzi nella pratica sportiva in Italia e nel mondo. Attraverso progetti concreti, la onlus rossonera genera infatti un impatto positivo nella comunità utilizzando lo sport come mezzo di inclusione e autorealizzazione per giovani con disabilità o a rischio emarginazione sociale».

