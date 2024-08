Tuttosport ha rivelato che il Milan ha avuto nuovi contatti con Abraham. Un dettaglio in particolare lo spinge verso i rossoneri.

In un periodo di ferventi negoziazioni e strategie di mercato, il Milan delinea i contorni del suo futuro offensivo con un nome che suscita interesse e discussioni: Tammy Abraham. L’attaccante, attualmente nelle fila della Roma, è al centro di una trattativa che potrebbe vedere il club rossonero arricchire le proprie opzioni in attacco al fianco di Alvaro Morata. In questo contesto di calciomercato, emerge una dinamica complessa, tra desideri contrapposti delle squadre e l’aspirazione del giocatore, creando uno scenario affascinante per gli appassionati di calcio.

Una trattativa delicata

Paulo Fonseca ha individuato in Tammy Abraham il giocatore ideale per affiancare Alvaro Morata nell’attacco milanista. Il club rossonero si mostra prudente, preferendo un approccio graduale per il trasferimento dell’inglese. La formula discussa prevede un prestito con diritto di riscatto, una mossa che permetterebbe al Milan di valutare attentamente la condizione fisica del giocatore, soprattutto alla luce del suo lungo infortunio nella scorsa stagione. Dall’altro lato, la Roma sembra orientata a garantirsi una cessione a titolo definitivo attraverso l’inserimento di clausole accessibili che attiverebbero l’obbligo di riscatto.

Tammy Abraham

Interessi dal Regno Unito

La sfida per il Milan si complica con l’interesse di club provenienti dalla Premier League. Squadre come Everton, Leicester e Bournemouth, quest’ultimo legato all’ex dirigente giallorosso Tiago Pinto, si sono fatte avanti per l’attaccante. Questa situazione accentua la competizione e pone il Milan di fronte a scenari complessi. Tammy Abraham, però, sembra avere una predilezione per la destinazione milanista, nonostante la Roma mostri una preferenza per una cessione nel campionato inglese, valutando il giocatore intorno ai 30 milioni di euro.

Un dialogo continuo

Nonostante la trattativa tra il Milan e la Roma per Abraham sembri procedere a rilento, sono emersi dettagli che potrebbero favorire l’eventuale accordo. Il giocatore ha infatti ammesso di aver avuto contatti con l’ambiente rossonero, in particolare con il compagno di nazionale Fikayo Tomori. Queste conversazioni potrebbero rivelarsi decisive nell’inclinare la bilancia a favore del Milan, delineando un panorama di dialogo e potenziale intesa tra le parti, magari proprio nelle ultime ore del mercato.

