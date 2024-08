I dirigenti nerazzurri hanno un debole per il laterale del Bologna e della nazionale elvetica: la pista non può considerarsi chiusa.

L’Inter è molto vicina al rinnovo di Denzel Dumfries ma questo non vuol dire che non possano esserci altre operazioni sulla fascia destra.

Vecchia fiamma

Dan Ndoye è vincolato al Bologna da un contratto solido e di lunga durata (la scadenza è nel giugno 2027), il club nerazzurro non ha archiviato l’idea di portarlo a Milano. La scorsa stagione, il Bologna è riuscito ad ottenere le prestazioni del giovane talento svizzero dal Basilea, investendo 9 milioni di euro in quella che si è dimostrata un’operazione oltremodo proficua. Ora, però, il prezzo del giocatore è notevolmente aumentato, riflettendo la sua rapida ascesa e le sue notevoli prestazioni in campo. La duttilità di Ndoye, capace di adattarsi sia a ruoli offensivi che a compiti più difensivi lungo tutta la fascia, continua a fare gola all’Inter che, secondo Calciomercato.com, non ha ancora escluso la possibilità di fare un tentativo per il calciatore.

Dan Ndoye

L’indizio

Il Bologna, tra l’altro sembra già muoversi in previsione di un possibile, futuro addio del suo prezioso elemento. Tra i nomi che circolano come potenziali sostituti del giocatore svizzero, spiccano Cyril Ngonge, attualmente in forza al Napoli, e Facundo Pellistri, di ritorno al Manchester United dopo un’esperienza in prestito al Granada. Questo dimostra ulteriormente come la cessione del nazionale svizzero non sia da escludere a priori.

