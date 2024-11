Il Milan nel mercato di gennaio cercherà di rinforzare la zona mediana, individuato un “nuovo” Bennacer. Quanto serve per chiudere l’affare.

Nel fervente panorama del calcio moderno, dove le strategie di mercato e l’acquisizione di talenti emergenti diventano sempre più cruciali, il Milan sembra aver posto gli occhi su un giovane promettente per rinforzare la propria rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse il Milan avrebbe trovato il profilo ideale per rinforzare la rosa di Fonseca, un “nuovo” Bennacer per colmare il vuoto a centrocampo lasciato dall’infortunio dell’algerino. La squadra, guidata da Paulo Fonseca, è infatti alla ricerca di nuove soluzioni per il centrocampo, elemento chiave per le ambizioni future del club.

Milan alla ricerca del rinforzo ideale

La necessità di integrare il reparto mediano del Milan nasce dalla constatazione che alcuni dei giocatori attuali, secondo quanto riportato, non sarebbero in grado di sostituire adeguatamente i titolari in caso di necessità. L’infortunio di Ismaël Bennacer, in particolare, ha lasciato un vuoto difficile da colmare nel breve periodo, rendendo la ricerca sul mercato ancora più urgente. Un profilo in stile Bennacer, si propone come una soluzione indispensabile per proseguire al meglio la stagione e, stando alle ultime indiscrezioni, la squadra mercato pare proprio averlo individuato e messo nel mirino.

Ecco il “nuovo” Bennacer: quanto costa portarlo a Milanello

Classe 2004, Reda Belahyane si distingue per le sue doti tecniche e per la polivalenza in mezzo al campo. Con passaporto francese ma di origine marocchina, il giovane centrocampista ha attirato l’attenzione non solo del Milan ma anche di club di rilievo internazionale come l’Olympique Marsiglia e il Chelsea. Il suo arrivo a Verona, nel gennaio 2024 proveniente dal Nizza per una cifra irrisoria, ha rappresentato un vero affare per l’Hellas, che ora potrebbe vederne aumentare il valore ben oltre i 10 milioni di euro, grazie alle sue prestazioni costanti e alla chiamata nella nazionale del Marocco. Il Milan, tuttavia, dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. Il valore di mercato di Belahyane è in costante ascesa, soprattutto alla luce del suo ruolo sempre più centrale sia nell’Hellas Verona che nella selezione nazionale marocchina. Questo interesse trasversale potrebbe spingere il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, a fissare un prezzo di trasferimento ancora più elevato, complicando i piani di acquisto dei rossoneri.

Moncada, Furlani e Scaroni

Una decisione strategica ai nastri di partenza

La possibile acquisizione di Belahyane da parte del Milan si profila come una mossa di notevole importanza strategica, mirata a consolidare il centrocampo in vista delle future competizioni. La dirigenza milanista sembra essere pronta a investire sulla giovane promessa marocchina, conscia dell’importanza di integrare il proprio organico con elementi di qualità e potenziale in vista delle sfide future. Resta da vedere come si evolverà questa trattativa nell’affollato scenario del calciomercato invernale, ma una cosa è certa: il talento di Belahyane non passa inosservato sul palcoscenico internazionale del calcio.

