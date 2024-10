E’ un Reijnders a tutto tondo quello che parla di scudetto e del nuovo ruolo nello scacchiere tattico di Fonseca. Il Milan è chiamato a dare risposte significative alla ripresa del campionato contro l’Udinese. Le due sconfitte contro Leverkusen e Fiorentina hanno minato molte certezze degli uomini di Fonseca che, senza appello, devono tornare a correre e vincere assolutamente. L’Udinese è un avversario ostico e da non sottovalutare, Reijnders nell’ultima intervista rilasciata ha fatto capire non solo gli obiettivi per sabato ma anche quelli sull’intera stagione sua e del Milan. Il Milan è tornato a balbettare Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, unite […]

