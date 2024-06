I rossoneri si trovano a dover fare i conti con le ricche offerte che arrivano per i loro big anche se al momento nessuna di queste preoccupa particolarmente.

Il Milan sta trovando diverse difficoltà nella trattativa che porta all’acquisto di Joshua Zirkzee ma contemporaneamente c’è da risolvere la grana Theo Hernandez e provare a capire se è giusto difendersi dagli assalti arabi per due big della rosa.

Sirene arabe

Il Corriere dello Sport sostiene che Rafael Leao ed Ismael Bennacer siano finiti nel mirino di club in Arabia. Per quanto riguarda l’attaccante esterno portoghese l’interesse più forte sembra venire dall’Al-Hilal, club di rilievo in cui milita anche la star brasiliana Neymar. Si parla di un’offerta da 100 milioni di euro, cifra considerevole ma ancora lontana dalla clausola rescissoria del calciatore, fissata a 175 milioni di euro. Per l’algerino le cose stanno diversamente in quanto sarebbero più società a mostrare interesse, lasciando intravedere la possibilità di un’asta.

Ismaël Bennacer

Le intenzioni dei giocatori

Nonostante le voci di mercato, entrambi i giocatori sembrano avere idee molto chiare sul loro futuro. Rafael Leao, in particolare, è descritto come fortemente legato al Milan: la sua volontà sarebbe quindi quella di restare per cercare di migliorare ancora di più sotto la guida del nuovo tecnico Paulo Fonseca, suo connazionale. La sua permanenza al Milan sembra quindi legata esclusivamente alla possibilità che l’Al-Hilal decida di pagare la clausola rescissoria. Ismael Bennacer stesso sembra non avere alcuna intenzione di lasciare i rossoneri, puntando a riscattarsi dopo una stagione deludente caratterizzata dal brutto infortunio al ginocchio e la partecipazione alla Coppa d’Africa.

