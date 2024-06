Gianluca Di Marzio ha svelato le ultime novità in merito ai rinnovi contrattuali di Theo e Maignan, entrambi in scadenza nel 2026.

Il mercato del Milan si articolerà anche in funzione dei rinnovi di contratto. La situazione di Maignan e di Theo rappresentano una bella gatta da pelare per i vertici di Via Aldo Rossi. La scadenza nel giugno 2026 impone alla società di agire quest’estate, o con il rinnovo o eventualmente con la cessione. Le sirene estere per i due francesi del Milan suonano sempre più forti e la dead line si avvicina pericolosamente. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto in merito alla situazione di Theo e di Maignan in ottica futuro.

Le difficoltà

Il Milan, come detto, dovrà affrontare entrambe le situazioni con massima attenzione e oculatezza. La scadenza del contratto consiglia che ci sia molto meno tempo di quanto si possa credere. Le richieste dei due francesi sono importanti, per intenderci similari a quelle offerte sul finire della passata stagione a Leao. Gianluca Di Marzio evidenza che “sui rinnovi di Theo Hernandez e Maignan non ci sono trattative avanzate. Se le richieste saranno più alte del tetto salariale del Milan sarà complesso”.

Mike Maignan

Maignan: la priorità

Le volontà del Club di Via Aldo Rossi sono chiare da tempo: tenere entrambi i giocatori e su di loro costruire il Milan del futuro. La realtà dei fatti però potrebbe essere diversa e distante dalle intenzioni societarie. A tal proposito Di Marzio ha evidenziato che “Maignan è un leader e il Milan farà di tutto per tenerlo“.

