I rossoneri sono alle prese con i capricci del terzino sinistro francese ma sviluppi ulteriori non ci saranno a breve.

Il Milan, probabilmente dopo la fine dell’Europeo dovrà cercare di capire le reali intenzioni di Theo Hernandez: i rossoneri ovviamente sperano di trattenerlo ma per farlo, oltre che la sua volontà, serve un ricco rinnovo.

La situazione

L’entourage del giocatore francese per prolungare il vincolo che lega l’ex Real Madrid ai rossoneri fino al 2026 chiede un ingaggio di 7 milioni all’anno, un significativo salto rispetto agli attuali 5 milioni bonus inclusi. Insomma il terzino vuole lo stesso stipendio percepito da Rafa Leao dopo l’ultimo rinnovo. In tutto ciò su Theo Hernandez ci sono Bayern Monaco e Real Madrid: il calciatore ha lasciato intendere che ogni decisione riguardante la sua carriera verrà presa dopo l’Europeo. Il Milan non ha bisogno di vendere ma proposte superiori agli 80 milioni di euro potrebbero indurre la dirigenza a valutare diversi scenari.

Patrick Dorgu

Possibili alternative

Per quanto riguarda l’eventuale sostituzione del francese, secondo Tuttosport a Moncada e D’Ottavio piacciono Patrick Dorgu del Lecce ed Emerson Palmieri del West Ham. L’italo-brasiliano però è considerato più un’alternativa a Theo Hernandez che un suo diretto sostituto. Insomma tra le difficoltà per l’acquisto di Zirkzee, la situazione del francese e le offerte arabe per Leao e Bennacer, non è un inizio di mercato banale per il Milan.

