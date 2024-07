Nonostante l’ultima stagione del tedesco non sia stata esaltante, il giocatore non smette di avere mercato; cosa faranno i rossoneri?

Il Milan è molto attivo nel mercato in entrata e questa estate i ritocchi riguarderanno anche il reparto arretrato, l’unico non interessato dalla rivoluzione della passata stagione. Malick Thiaw nel frattempo ha attirato l’attenzione di un club della Premier League.

La novità

Il Newcastle ha manifestato un chiaro interesse per il difensore centrale tedesco del Milan, senza tuttavia avanzare ancora un’offerta ufficiale al club rossonero; lo riporta Sky Sport. La duttilità del giocatore, capace di adattarsi a diversi ruoli in difesa, rende Thiaw un obiettivo attraente per i bianconeri. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Paul Mitchell, il club inglese sembra deciso a proporre un’offerta per il classe 2001.

Malick Thiaw

La volontà dei rossoneri

Dal canto suo, il Milan non sta a guardare e, pur volendo mantenere Thiaw nelle sue fila, è attivo sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per la propria retroguardia. Pavlovic è il nome in cima alla lista degli obiettivi dei dirigenti rossoneri; in realtà la volontà di Moncada e soci sarebbe quella di acquistare il serbo senza cedere nessun difensore centrale. C’è da ricordare che anche Tomori ha offerte provenienti dall’Inghilterra.

Il rendimento del tedesco

La stagione di Thiaw non è stata delle più semplici, a causa soprattutto di diversi infortuni: uno in particolare lo ha tenuto lontano dal campo da dicembre a febbraio. Nonostante ciò, il difensore tedesco ha collezionato un totale di 30 presenze tra tutte le competizioni: 21 partite in Serie A, 5 in Champions League e 4 in Europa League.

