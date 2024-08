Carlo Pellegatti ha svelato non sarebbe Calabria il designato ad andare alla Roma per Abraham, bensì Okafor.

Nel fervente scenario del calciomercato, il Milan si muove con decisione alla ricerca di nuovi talenti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Fra voci e trattative, emergono scenari intriganti che coinvolgono giocatori di rilievo, delineando strategie ambiziose per il club rossonero. Al centro dell’attenzione, si trova una possibile operazione di mercato che potrebbe sorprendere gli appassionati del calcio. Carlo Pellegatti, riprendendo la notizia di un possibile scambio tra Calabria e Abraham, ha svelato i reali termini dell’operazione di mercato che non riguarderebbero l’inserimento del capitano rossonero nella trattativa.

Calabria no, Okafor si

Carlo Pellegatti, sul sul proprio canale ‘YouTube’, ha parlato del possibile intreccio di mercato tra Milan e Roma per Abraham. Il giornalista ha riferito che “i colloqui con la Roma ci sono, adesso sta nascendo anche un’idea e bisogna capire quale possa essere il giocatore che può entrare in questa trattativa. Si era parlato di Calabria ma alla Roma non interessa molto il giocatore; la Roma vorrebbe Saelemaekers ma il Milan ormai lo considera incedibile”. Prosegue poi svelando quale sia la chiave per arrivare a Abraham, spiegando che “c’è un nome che può in questo momento essere la chiave per risolvere la questione e aiutare la trattativa. Milan e Roma potrebbero pensare a Noah Okafor e potrebbe essere una situazione ottimale per entrambi i club. Il Milan potrebbe pensarci seriamente di inserire Okafor. Il Milan dando lo svizzero ma avendo immesso Saelemaekers, avrebbe la formazione completa”.

Noah Okafor

Conclusioni e proiezioni future

Le manovre del Milan nel calciomercato estivo sono la chiara dimostrazione di un club che non si accontenta e cerca costantemente di elevare il livello tecnico della squadra. Le possibili acquisizioni di Abraham e altri giocatori segnalano un’intenzione di competere ai massimi livelli, sia in Italia sia in Europa. Resta da vedere quali di queste trattative si concretizzeranno realmente, ma una cosa è certa: il Milan si muove con determinazione e ambizione, pronti a sorprendere i propri tifosi e gli avversari.

