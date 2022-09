Ciprian Tatarusanu sarà ancora chiamato a difendere la porta del Milan: Pioli però può fidarsi del suo secondo portiere

Il Milan si affida ancora a Ciprian Tatarusanu in assenza di Mike Maignan. Il portiere rumeno sarà chiamato a difendere la porta rossonera, come già successo lo scorso anno. Come riportato da Tuttosport, la serata della gloria fu quella del derby di andata con il rigore parato a Lautaro Martinez.

Ma il classe ’88 fu protagonista anche nella serata della prima vittoria in Champions contro l’Atletico Madrid. Unica nota negativa il KO di Firenze con 4 gol subiti ed evidenti errori.

L’articolo Milan, ora tocca a Tatarusanu: perchè Pioli si fida di lui proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG