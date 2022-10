Arrivato in estate per essere un’alternativa valida a Giroud, Origi non si è quasi mai visto con il Milan

L’inizio di stagione è stato compromesso da infortuni muscolari e con i rossoneri non ha mai lasciato il segno. La società ha investito su di lui e ha scommesso sul fatto che possa essere utile alla causa rossonera. Pioli pretende di più e il belga deve fare uno scatto per prendersi il posto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

