Origi e Ballo-Touré sono due situazioni decisamente delicate in casa Milan. Ecco come potrebbe delinearsi il loro futuro.

Nel complicato scenario del calciomercato, la situazione di due giocatori del Milan, Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, diventa emblematica di come le dinamiche del trasferimento possano evolversi in maniere inaspettate, riflettendo le difficoltà e le speranze di molti calciatori alla ricerca di una nuova squadra.

Origi e Ballo-Touré: tra speranze e delusioni

Divock Origi e Fodé Ballo-Touré si trovano in una posizione complicata al Milan. Da una parte, Origi, attaccante belga arrivato a parametro zero nel 2022 dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool, ha firmato con i rossoneri un accordo fino al 2026. La sua prima stagione si è conclusa con 36 presenze e 2 gol, un rendimento seguito da un prestito non troppo fruttuoso al Nottingham Forest, dove ha totalizzato 22 presenze e solamente 1 gol. Oggi, Origi si allena da solo a Firenze, seguito da un preparatore personale, nell’attesa di una chiamata che lo porti, forse, in Turchia, ultima frontiera per il suo futuro. D’altro canto, Ballo-Touré, terzino senegalese con esperienze altalenanti, dopo una stagione non entusiasmante con il Fulham, ha visto sfumare la possibilità di un trasferimento al Saint-Etienne, opzione che lui stesso ha rifiutato, suscitando il disappunto del Milan. Anche per lui, così come per Origi, il mercato turco rappresenta un’opportunità ancora aperta.

Una situazione difficile

Il Milan e l’allenatore Paulo Fonseca hanno chiarito fin dall’inizio della stagione che sia Origi che Ballo-Touré non rientrano nei piani tecnici della squadra. Una conferma è arrivata dalle parole di Zlatan Ibrahimovic, che ha evidenziato come i due si sarebbero allenati con il Milan Futuro, la seconda squadra guidata da Daniele Bonera. Questa mossa, intesa a spingere i giocatori verso nuove sistemazioni, fino ad ora non ha portato ai risultati sperati.

La speranza di un futuro migliore

Nonostante le difficoltà e le strade che sembrano chiudersi, sia Origi che Ballo-Touré non perdono la speranza di rilanciarsi in una nuova avventura calcistica. Il mercato turco, ancora aperto fino al 13 settembre, potrebbe offrire loro un’opportunità per ripartire e dimostrare il proprio valore in campo, lontano dalle pressioni e dalle aspettative che hanno caratterizzato il loro percorso al Milan.

