Il mercato non dorme mai e chiaramente la prospettiva che l’attaccante canadese si possa liberare a zero è un’occasione da cogliere.

Inter, Juventus e tante altre big sono pronte a sfidarsi per accaparrarsi Jonathan David qualora quest’ultimo, come sembra, non rinnovi il contratto in scadenza con il Lille.

Il piano dei bianconeri

Il club bianconero, in particolare, sembra aver messo gli occhi sul giovane attaccante, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe già avviato dei contatti riservati con l’entourage del giocatore. La Juventus, sempre attenta a cogliere le migliori opportunità dal mercato, vede in David non solo un rinforzo di qualità ma anche un investimento economicamente vantaggioso, capace di inserirsi nel nuovo progetto tecnico guidato dall’allenatore appena arrivato e rafforzato da otto possibili nuovi titolari.

Jonathan David

Il confronto con Vlahovic

Sorge spontanea una domanda: perché la Juventus dovrebbe puntare su un altro attaccante, avendo già in rosa Dusan Vlahovic? La risposta potrebbe risiedere nella situazione contrattuale dell’attuale punta serba, che con le sue prestazioni ha contribuito a rendere il suo ingaggio piuttosto oneroso per i bilanci della società. Jonathan David potrebbe accettare un contratto da 3 milioni a stagione, molto meno rispetto ai 12 milioni netti percepiti dal serbo.

La situazione dell’Inter

Quanto ai nerazzurri, invece, sicuramente diranno addio Joaquin Correa e Marko Arnautovic: i nerazzurri sui parametri zero vanno sempre tenuti in considerazione. David inoltre rispecchierebbe molte delle caratteristiche cercate da Oaktree.

