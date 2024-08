Il Milan intende liberarsi di Origi, al punto da offrigli il free transfer ma c’è un problema legato alla rescissione. Ecco i dettagli.

In un panorama calcistico in rapida evoluzione, dove le strategie di mercato giocano un ruolo chiave nella costruzione delle squadre competitive, il Milan si trova a dover navigare le acque turbolente del calciomercato. Uno degli argomenti caldi che sta tenendo banco nelle ultime ore riguarda la situazione del giocatore belga Divock Origi, il cui futuro al Milan appare sempre più incerto. La società rossonera, secondo quanto riportato da fonti autorevoli, sta cercando attivamente una soluzione per la sua cessione, anche accettando di lasciarlo partire a parametro zero.

La situazione contrattuale di Origi

Divock Origi è attualmente sotto contratto con il Milan, con un accordo che prevede un ingaggio stimato in circa 4 milioni di euro a stagione fino al 2026. Tuttavia, la volontà del club di non proseguire il rapporto con l’attaccante belga è chiara: gli è stato comunicato che può considerarsi un giocatore con la possibilità di trasferirsi a costo zero. Questa mossa risulta insolita nel mondo del calcio, in quanto generalmente i club cercano di ottenere un ritorno economico dalla cessione dei propri giocatori.

Divock Origi-Jhon Janer Lucumi’ Bonilla

Le offerte ricevute e la ricerca di una soluzione

Nonostante il Milan abbia aperto le porte alla partenza di Origi senza costi di trasferimento, le proposte concrete sembrano scarseggiare. Sono emerse alcune manifestazioni di interesse da parte di club turchi, ma queste non sono state prese in considerazione. Il Milan si trova quindi in una situazione complessa, cercando di trovare una squadra disposta ad accogliere Origi. Secondo le indiscrezioni, potrebbero esserci opportunità in Qatar e in Arabia Saudita, mercati che storicamente hanno mostrato disponibilità a investire in giocatori di elevato profilo.

Implicazioni economiche e strategiche

La scelta del Milan di permettere a Origi di partire a zero evidenzia le difficoltà nel bilanciare le necessità economiche con quelle tecniche. La rescissione del contratto, opzione potenzialmente dispendiosa, viene quindi evitata, ma allo stesso tempo il club si trova a dover assorbire l’impatto di non ricavare nulla dalla cessione di un giocatore pagato. Questo scenario solleva interrogativi sulle strategie di mercato e sulle decisioni prese dalla dirigenza del Milan nel gestire il caso Origi.

Verso un futuro incerto

Divock Origi, con la maglia del Milan, si trova ora a un bivio nella sua carriera. Le possibili destinazioni future, tra Qatar e Arabia Saudita, rappresentano un cambio di scenario significativo rispetto al calcio europeo, con implicazioni sia a livello sportivo che personale. Il suo trasferimento a parametro zero potrebbe segnare un precedente interessante in un mercato sempre più attento agli equilibri economici, sottolineando come la gestione dei giocatori, soprattutto quelli considerati esuberi, sia diventata una componente critica nella strategia di squadra.

