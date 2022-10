Il Milan ritrova Divock Origi per il match contro il Chelsea. L’attaccante belga ha recuperato dal problema fisico

Il Milan può sorridere per il recupero di Divock Origi. L’attaccante è tornato ieri ad allenarsi in gruppo a Milanello e oggi pomeriggio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, partirà con il resto della squadra alla volta di Londra.

Difficile che Stefano Pioli decide di farlo partire dall’inizio contro il Chelsea, ma potrà comunque essere una mossa da fare a gara in corsa.

