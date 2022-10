Il Milan annuncia una nuova partnership con il marchio di moda Off-White: nuove maglia col Chelsea per i ragazzi di Pioli

AC Milan e Off-White™ sono lieti di annunciare una nuova partnership innovativa che intende favorire un cambiamento positivo attraverso la potenza dello sport. Come Style and Culture Curator ufficiale del Club, la legacy da innovatore di Off-White™ si incrocia con quella di AC Milan, uno dei Club più innovativi nel mondo del calcio. La collaborazione, inoltre, prevede che Off-White™ fornisca le divise ufficiali per la prima squadra maschile e femminile dei rossoneri. Le nuove divise faranno ufficialmente il loro debutto con la squadra maschile nella sua trasferta di Champions League a Londra questa settimana.

Basata su valori condivisi e sull’impegno nel favorire un cambiamento positivo nella società, questa partnership rispecchia la storia, le expertise e la visione di entrambi i partner, andando ben oltre il concetto di divisa ufficiale. Questa unione vuole infatti celebrare l’umanità, con l’obiettivo di generare un impatto positivo facendo leva sulle enormi potenzialità dei due brand, nel segno di un claim emblematico: “WEAR YOUR HEART ON YOUR SLEEVE” (letteralmente, “indossa il tuo cuore sulla manica”).

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24.COM

L’articolo Milan, partnership con Off-White: nuove maglie con il Chelsea proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG