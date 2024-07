I rossoneri sembrano fare sul serio sul mercato in questo momento.

L’esperto di mercato Luca Marchetti a TMW fa il punto su tutte le trattative che sta conducendo il Milan. “Grande soddisfazione nel mondo rossonero, per il capitano neocampione d’Europa. Grande soddisfazione anche perché il Milan non si ferma qui. Continua a spingere forte per Fulkgrug del Borussia Dortmund. Il giocatore ha già dato l’assenso al trasferimento, ora manca la trattativa con i tedeschi, ma il prezzo di partenza non è inarrivabile, anzi: 15 milioni di euro. Il Milan ci pensa seriamente. Come pensa seriamente a Samardzic, in un ruolo dove oggi il Milan potrebbe essere scoperto. Non è una necessità, ma un’opportunità. E il mercato servirà anche a Fonseca per andare avanti di pari passo con la costruzione del nuovo Milan”.

Lazar Samardzic

Il centrocampo

“Anche a centrocampo e in difesa sono previsti innesti: Fofana è il giocatore su cui il Milan si è mosso da più tempo. Balla ancora un po’ fra domanda e offerta con il Monaco ma il Milan è fiducioso. L’alternativa è Richard Rios, nazionale colombiano, classe 2000 del Palmeiras”.

La difesa ed il nodo extracomunitari

“Ma attenzione perché le strategie rossonere si incrociano anche con le necessità in difesa. A destra, come sappiamo, è stato trattato Emerson Royal, e al momento la trattativa è in stand by. In mezzo il prescelto è Pavlovic, del Salisburgo. Ma c’è un inserimento anche per Hermoso, a parametro zero, che ancora non ha trovato l’accordo con nessuno (al Napoli piace ma arriva solo se parte qualcuno). Qui nasce un incastro: il Milan (come tutte le squadre) può prendere soltanto due extracomunitari. E dovrà sceglierne due fra Emerson Royal, Rios e Pavlovic”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG