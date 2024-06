Pavard ricorda con orgoglio che, come Giroud, ha vinto al primo anno in Italia lo scudetto ma lui a differenza dell’ex Milan ha la seconda stella.

Il finale di stagione è stato decisamente amaro per il Milan. Assistere alla festa scudetto dell’Inter, in casa propria e nel derby, è stato qualcosa che ha lasciato ferite profonde nei cuori dei supporter rossoneri. Come se non bastasse, sponda nerazzurra, arrivano continue “battute” e frecciate che non fanno altro che acuire il sentimento di dolore provato lo scorso aprile.

Pavard punzecchia Giroud

Intervistato da Canal Plus, Benjamin Pavard è ritornato alla festa scudetto nerazzurra e in particolare ad un singolare confronto con il connazionale Olivier Giroud che ha appena salutato il Milan per volare in MLS. Il terzino di Simone Inzaghi ha affermato che“Giroud ha vinto lo scudetto il primo anno che è arrivato, io ho vinto lo scudetto il primo anno che sono arrivato. Ma io ho la seconda stella”.

Benjamin Pavard

Due scudetti diversi

Vero, lo scudetto che vale una stella è ovviamente un successo che rimane nella storia, che entra di diritto negli almanacchi. Uno scudetto vinto in rimonta, combattuto punto a punto fino all’ultima giornata e strappato di mano dalle mani della squadra più forte, in vantaggio in classifica e pure nel derby, ha un sapore volendo guardare ancora più gustoso di uno vinto per caso il giorno del derby ma che, di fatto, era già vinto da tempo. “Si è girato Giroud” è uno di quegli slogan che riecheggeranno per anni e anni nel tifo nerazzurro, e ovviamente anche in quello rossonero…

