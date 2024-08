Pavlovic si è presentato in conferenza stampa ai tifosi rossoneri. Idee chiare, grandi obiettivi, e un retroscena molto interessante.

Oggi è giorno di Strahinja Pavlovic, il nuovo difensore del Milan. Il serbo si è trasferito in rossonero per una cifra di circa 20 milioni, di cui 18 in parte fissa e 2 in bonus. Il centrale serbo gode di un curriculum decisamente importante, per lui parlano numeri e statistiche che testimoniano l’alto rendimento in ogni fondamentale che caratterizza un difensore di valore. Di seguito la conferenza stampa testuale di Pavlovic.

Chi è Pavlovic

Il neo acquisto del Milan sottolinea, prima di ogni cosa, chi e cosa lo hanno spinto ad accettare il Milan. In particolare spiega che “Ibra è stato fondamentale per me. Dopo il primo contatto ha capito subito che il Milan è un grande club. Più parlavo con Zlatan e più mi convincevo a venire qui. Ho capito quanto mi volevano”. Pavlovic si presenta descrivendo la natura del suo gioco, affermando di essere “un giocatore aggressivo. Devo ancora parlare con il mister, io sono qui per fare quello che mi chiede. Difesa a tre o quattro cambia poco per me. Sono qui per dare il 200%“. Ha proseguito svelando di “aver parlato con diversi giocatori serbi che giocano in Italia. Venire in Italia è la scelta giusta per me in questo momento. In Italia posso migliorare tanto”. La scelta del numero 31 non è stata casuale, il giocatore spiega di aver “scelto il 31 che è il numero che avevo già al Salisburgo. Poi ho saputo che qui lo aveva indossato Stam che per me è sempre stato un eroe. Molti ci paragonano, sicuramente per i capelli (ride, ndr), ma a parte questo abbiamo entrambi grande aggressività”.

Strahinja Pavlovic

Ambizioni e sogni per il futuro

La parola Scudetto è stata sdoganata nello spogliatoio del Milan, proprio da Fonseca. Pavlovic, a tal proposito, ha sottolineato che “in Italia ci sono squadre eccellenti, c’è grande concorrenza per lo scudetto. Il confronto con l’Inter? Ho parlato con tanti tifosi, c’è grande rispetto tra i due club. Questo è bello”. Il difensore ha dichiarato di “sentirsi in forma, sto bene e sono in forma. Mi sono già allenato a Milanello, mi sono allenato bene anche al Salisburgo”. Ragazzone dal grosso fisico ma anche dalla grande umiltà, evidenziata quando sottolinea che “ogni giorno si deve migliorare e imparare. Non so in cosa di specifico posso migliorare, ma posso dire che darò tutto ogni giorno”. Il neo acquisto rossonero prosegue raccontando in modo entusiastico che “è tutto positivo da quando sono arrivato. E’ un sogno che si avvera. Milanello è bellissimo, tutti mi stanno aiutando. Anche la città mi piace, anche se sono qui da poco tempo, quando arrivi un grande club come il Milan i sogni sono grandi”. Per realizzarli Pavlovic ha già la ricetta: “tutta la squadra deve lavorare in attacco e in difesa. Serve avere compattezza”.

Capitolo derby

E’ un Pavlovic senza dubbio raggiante, che sprizza energia e voglia di Milan da ogni poro. Il serbo infatti ha sottolineato di “esser felice e di avere entrare in campo e far vedere a tutti i miei pregi. Spero di essere in grado di far vedere chi sono e che i tifosi apprezzeranno il mio modo di giocare”. La testa è già al derby contro l’Inter, e Pavlovic ricorda di aver “giocato il derby di Belgrado, ero giovanissimo e ho imparato subito cosa vuol dire gestire la pressione in gare così”. Sul confronto coi nerazzurri afferma che “non so se sono i migliori, ma hanno grandi qualità. Ho giocato due volte contro l’Inter e hanno attaccanti forti”. Chiusura con una battuta, alla domanda di cosa devono avere paura i tuoi avversari ha risposto – con il sorriso – “basta che mi guardano come ha detto Ibra (sorride, ndr)”.

