Strahinja Pavlovic si è raccontato ai microfoni ufficiali del Club, nel noto format “Face-Off”. Le ambizioni che lo hanno spinto al Milan.

Il Milan ha ufficializzato da qualche giorno l’arrivo di Pavlovic, il gigante serbo in forza al Salisburgo. Il difensore centrale è costato al Club di Via Aldo Rossi una cifra prossima ai 20 milioni. La stazza e l’imponenza del giocatore stanno già galvanizzando la piazza in attesa che, così come accaduto nella passata stagione, possa irretire e bloccare Lautaro nel prossimo derby di campionato. Per ora, in attesa che il campionato parta, il giocatore si è concesso ai microfoni del Milan parlando un po’ di sé, del motivo per cui ha scelto il Milan e non solo.

Qui per lottare

Pavlovic non nasconde la sua ambizione e voglia di Milan, rimarcando senza troppo giri di parole che “adesso sono molto pronto a lottare per il Milan e vedremo cosa penserà di me il mister. Sono pronto a fare tutto quello che mi chiederà”. Prosegue poi sottolineando che era suo preciso “desiderio venire al Milan, mi hanno molto ispirato difensori come Maldini, Nesta e Stam”. Proprio con quest’ultimo si è creato un curioso e romantico parallelismo in quanto il difensore serbo indosserà lo stesso numero di maglia dell’olandese ex Milan: 31. A tal proposito Pavlovic ha affermato di essere “felice di indossare lo stesso numero di Jaap, è una leggenda”.

Strahinja Pavlovic

Pavlovic ‘senza paura’

Spazio anche alle curiosità, un in particolare quella relativa al significato del suo nome Strahinja: ‘senza paura’. Decisamente un bel grido di battaglia per iniziare con grinta e forza la stagione che sta per cominciare. A giorni lo aspetterà San Siro che, nei ricordi del serbo, è così: “Non scorderò mai il momento del riscaldamento quando col Salisburgo siamo venuti a San Siro. Ricordo che i tifosi stavano cantando la canzone Sarà Perché Ti Amo e mi è piaciuto molto anche da avversario. Mi piace molto la canzone!“

