Pavlovic ha scelto la sua prossima destinazione: vuole il Milan. Il giocatore avrebbe offerto un assist decisamente importante ai rossoneri.

L’estate è un periodo affollato per il pallone, in cui i club di calcio si adoperano per rafforzare le proprie squadre in vista della nuova stagione. Il Milan, uno dei club più titolati d’Europa, sembra essere vicino a sigillare l’arrivo di Strahinja Pavlovic dal RB Salisburgo, un difensore che potrebbe apportare competitività e fisicità alla retroguardia rossonera, allenata da Paulo Fonseca. Dopo l’acquisto di Álvaro Morata, l’atleta serbo potrebbe diventare il nuovo rinforzo per il club milanese, delineando un’estate intraprendente sul mercato. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della trattativa tra il Milan, Pavlovic e il Salisburgo.

L’assist di Pavlovic al Milan

Pavlovic si è promesso al Milan. Non è un caso infatti che il Club di Via Aldo Rossi avrebbe già trovato un’intesa sul contratto con il difensore serbo, al quale ha promesso di raddoppiare l’attuale ingaggio di circa 800 mila euro a stagione. Il centrale di difesa del Salisburgo – scrive Il Corriere dello Sport – ha rifiutato nelle ultime ore una ricca offerta dell’Atletico Madrid, orfano non solo di Hermoso, ma anche di Savic, entrambi arrivati a fine contratto. Altro segnale che può indirizzare verso comodo binari la trattativa tra il Milan e il club austriaco.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La trattativa per Pavlovic

Le trattative tra il Milan e il RB Salisburgo stanno entrando nella fase cruciale. Il difensore serbo, con una statura imponente di 194 centimetri e 85 chilogrammi, è sotto contratto con il club austriaco per altre tre stagioni. Inizialmente, la richiesta del Salisburgo si aggirava attorno ai 30 milioni di euro, ma nei dialoghi recenti si è aperta la porta a uno sconto, in no piccola parte grazie alla volontà dello stesso giocatore di indossare la casacca rossonera. La trattativa, secondo le ultime, potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni più bonus, grazie anche alla buona relazione tra i due club, esemplificata dal trasferimento di Noah Okafor al Milan l’anno precedente.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG